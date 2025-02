Visita del Patriarca Mar Awa III alla Comunità di Sant’Egidio di Anversa

Lunedì 24 febbraio, la Comunità di Sant’Egidio di Anversa ha ricevuto la visita di Mar Awa III, Patriarca della Chiesa assira d’Oriente. Accolto nella sede della Comunità in Kammenstraat, il Patriarca ha visitato la mensa per i poveri Kamiano, il laboratorio d'arte e la casa famiglia per anziani. Durante l’incontro ha anche avuto modo di conoscere alcuni rifugiati siriani e afgani, recentemente arrivati in Belgio attraverso i corridoi umanitari.



Mar Awa III ha un legame di lunga data con Sant’Egidio e partecipa regolarmente agli incontri internazionali di preghiera per la pace nello spirito di Assisi. Nel novembre scorso, in occasione di una visita alla Comunità di Sant’Egidio a Roma, ha donato i frammenti di una croce di pietra proveniente da una chiesa di Mosul, in Iraq, distrutta dall’ISIS nel 2014.



Ad Anversa, il Patriarca ha avuto modo di affrontare con i membri della Comunità temi come l'importanza della preghiera, la solidarietà con i poveri e i rifugiati e l’impegno per la pace.