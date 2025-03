Conferenza stampa Sudan: “Promuovere negoziati di pace e garantire aiuti umanitari”. Martedì 11 marzo, alla Camera dei Deputati, ore 16

Martedì 11 marzo, alle 16, alla Camera dei Deputati, si terrà una conferenza stampa per accendere i riflettori sul Sudan, dilaniato da due anni da una guerra civile che ha provocato l’emergenza umanitaria più grave al mondo, con 12 milioni di sfollati interni e 3 milioni di rifugiati nei paesi vicini. La metà dei 50 milioni di abitanti del Sudan è a rischio di grave insicurezza alimentare, se non verranno promossi negoziati per il cessate il fuoco, garantito l’accesso agli aiuti internazionali e individuate soluzioni per la popolazione più vulnerabile come un corridoio umanitario con il Ciad.

Martedì 11 marzo, ore 16

Conferenza stampa

Sala stampa della Camera dei Deputati

Via della Missione 4



Interverranno:

- Fratel Antonio Soffiantini, provincia italiana dei Missionari Comboniani;

- Paolo Impagliazzo, segretario generale della Comunità di Sant’Egidio;

- Marco Bertotto, direttore programmi di Medici Senza Frontiere;

- Brando Ricci, Nigrizia;

- P. Jorge Naranjo, direttore del Comboni College of Science and Technology (in collegamento da Port Sudan).