Disabilità e lavoro: Un nuovo corso di formazione per favorire l'impiego di persone con disabilità nella ristorazione

Inizia il 18 marzo e durerà 6 mesi il corso di formazione per commis di sala e di cucina, organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio e dalla Cooperativa Sociale Pulcinella Lavoro per 30 giovani con disabilità, molti dei quali appena usciti dalla scuola.



È la possibilità concreta per proseguire il percorso di inclusione che il sistema scolastico italiano garantisce e che non può essere vanificato.



Il corso è stato presentato a Trastevere nel salone di Palazzo Leopardi, sede della Scuola di lingua e cultura italiana della Comunità. Prevede, in collaborazione con la Laurenzi Consulting, una parte teorica con docenti universitari ed esperti di settore su temi quali legislazione del lavoro, igiene ed ergonomia, caratteristiche e conservazione degli alimenti, storia della ristorazione e lingua inglese. Una parte pratica si svolgerà presso le sale della Trattoria de Gli Amici e nel Centro cottura del Catering de Gli Amici. Completeranno il corso esperienze didattiche presso aziende enogastronomiche, per permettere ai partecipanti di conoscere da vicino diverse realtà lavorative.



Ogni corsista insieme all’attestato di partecipazione riceverà la certificazione dell’HACCP.



Il corso si inserisce in un progetto più ampio supportato da Roma Capitale e sostenuto anche da Birra Peroni, con l’obiettivo di offrire una formazione qualificata con concrete prospettive di lavoro in un settore, quello della ristorazione, tra i più significativi della capitale.

Dal 1991, la Cooperativa Pulcinella Lavoro gestisce la Trattoria de Gli Amici e, dal 2022, il Catering de Gli Amici, due realtà in cui lavorano stabilmente 20 persone con disabilità che mettono a frutto le competenze acquisite. Nel corso degli anni, la Cooperativa ha formato più di 250 persone con disabilità, molte delle quali hanno trovato impiego in ristoranti, bar e mense scolastiche e aziendali.