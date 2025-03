Sogni e paure dei piccoli migranti, al centro dell'incontro dei bambini delle Scuole della Pace di Milano con la poetessa Vivian Lamarque

Domenica 16 marzo, i bambini delle Scuole della pace di Milano, accompagnati dai Giovani per la Pace della Comunità di Sant'Egidio, hanno incontrato la poetessa e scrittrice Vivian Lamarque per parlare con lei - che a questi temi ha dedicato testi poetici, come il volume "Storia con mare cielo e paura" - di tanti temi connessi con il dramma della migrazione.

La maggior parte dei bambini che hanno preso parte all'incontro appartengono a famiglie di migranti e profughi e alcuni sono fuggiti da contesti di guerra. Aver letto la storia della bambina naufraga, protagonista del racconto di Vivian Lamarque, ha suscitato in loro riflessioni e speranze di cui hanno parlato a lungo insieme.

