A Torino la liturgia di ringraziamento per il 57° anniversario di Sant'Egidio presieduta dal card. Roberto Repole

Il 16 marzo si è svolta a Torino, nella cattedrale di San Giovanni Battista, la liturgia eucaristica per il 57° anniversario della Comunità di Sant’Egidio. A celebrarla è stato il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa. Al termine della celebrazione rispondendo al saluti di Daniela Sironi, ha detto: "Quando ci si china sui più poveri, sui più fragili si fa l'esperienza della luce della trasfigurazione sul monte Tabor e nello stesso tempo chinandosi sui più fragili si porta un pò di luce là dove ci sono delle oscurità nella vita. E’ bello coniugare il Vangelo che ci è stato offerto dalla liturgia con la grande e bella esperienza che voi fate e che rappresentate davvero per la chiesa che è in Torino, ma più ampiamente per la città di Torino”.