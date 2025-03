A 6 anni dal ciclone Idai che distrusse la città di Beira in Mozambico, Sant'Egidio prosegue l'opera di ricostruzione delle case per gli anziani

Sono passati 6 anni dal ciclone Idai che il 14 Marzo 2019 distrusse la città di Beira. Si vedono ancora case distrutte o prive di copertura. Ancora tante persone vivono sfollate nei campi. Nonostante la Conferenza dei donatori sia stata fatta nello stesso 2019, in realtà la ricostruzione non è mai stata portata a termine.

La Comunità di Sant'Egidio ha seguito un altro percorso e si è fatta carico in questi anni di aiutare la ricostruzione della città: subito dopo il ciclone ha accolto migliaia di persone che avevano perso tutto, provvedendo aiuti di emergenza - cibo, coperte, medicinali - ha lavorato perchè i bambini potessero tornare a scuola e ha costruito 56 case per anziani grazie ai contributi di tutte le Comunità nel mondo. Un aiuto che fa notizia, anche sui media mozambicani, perchè la Comunità mantiene fedelmente il suo impegno al fianco di tanta parte della popolazione che ancora non ha trovato una dimora stabile.

