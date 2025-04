Da Roma a Kampala: l'ECO-LAB dei Giovani per la Pace arriva in Uganda

Dopo una visita a Roma, i Giovani per la Pace ugandesi hanno aperto anche a Kampala l'ECO-LAB di pace, un progetto che promuove la solidarietà, l'economia circolare e la consapevolezza ambientale.



Il primo ECO-LAB è nato a Roma a fine 2023, ed è un'iniziativa che promuove l'ecosolidarietà, ossia l'unione tra ecologia e solidarietà, per contrastare la cultura dello scarto che fa male all'ambiente ed aumenta le diseguaglianze. All'ECO-LAB vengono donati abiti che sono poi igienizzati, selezionati e donati a chi ne ha più bisogno, come le persone senza dimora, attraverso la Casa dell'Amicizia. È un progetto animato dai Giovani per la Pace, ed è uno spazio di ritrovo e di aggregazione per moltissimi ragazzi e ragazze.

L'idea di aprire l'ECO-LAB a Kampala nasce dopo che alcuni Giovani per la Pace ugandesi avevano visitato quello di Roma, accompagnati dai Giovani per la Pace romani. Tornati a Kampala, hanno avviato l'iniziativa nella loro sede nel quartiere di Nakulabye e da lì hanno iniziato ad andare in varie parti della città, per raccogliere vestiti destinati ai più poveri.

Oltre alla riciclo di abiti, l'ECO-LAB di Kampala porta avanti, nelle Scuole della Pace della città, campagne di sensibilizzazione sull'ambiente e sull'igiene. Grazie a queste campagne, i bambini imparano a prendersi cura dell'igiene dentale, a lavarsi bene le mani ed altre norme igieniche di base. Nei giorni scorsi, circa 200 bambini della Scuola della Pace di Katwe (uno slum di Kampala) hanno ricevuto spazzolino, dentifricio ed abiti nuovi.