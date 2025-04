In un mondo a pezzi, la vita ha senso solo se ci prendiamo cura degli altri: Mons. Paglia ricorda papa Francesco a Uno Mattina

All’indomani della morte di Papa Francesco, Monsignor Vincenzo Paglia interviene a Uno Mattina per ricordare il Pontefice scomparso proprio nel Lunedì dell’Angelo. Un momento carico di simboli per un Papa che – come dice Paglia – “è morto come ha vissuto, legato alla sua gente”.





Un ritratto intimo e spirituale: il legame con il popolo, il coraggio nei momenti più bui come durante la pandemia, ma soprattutto una lezione finale che vale per tutti: la vita ha senso solo se vissuta per gli altri.