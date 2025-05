A Buenos Aires, la “Maratana” corre anche per la pace e per i più poveri

Domenica 4 maggio, per le strade di Buenos Aires si è svolta una festa di sport e solidarietà con la terza edizione della Maratana, un evento che riunisce ogni anno la comunità italo-argentina.

Oltre 4.000 persone hanno preso parte a questa corsa speciale, promossa dal Consolato Generale d’Italia: un appuntamento che, negli anni, è diventato ormai tradizione cittadina. Ma la Maratana è molto più di una gara: è anche un gesto concreto di vicinanza a chi è più fragile. Infatti, una parte dei fondi raccolti è stata destinata alla Comunità di Sant’Egidio, a sostegno dei tanti servizi che ogni giorno si prendono cura dei poveri, dei senza dimora, degli anziani soli e di chiunque abbia bisogno di aiuto.

In questa occasione, i Giovani per la Pace della Comunità hanno portato tra i partecipanti un messaggio importante: un appello per la pace e la convivenza.