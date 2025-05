A Fiuggi un convegno della Comunità di Sant'Egidio: famiglie, giovani universitari e nuovi europei insieme per riflettere sul messaggio della Pasqua

Si è tenuto a Fiuggi il 10 e 11 maggio un convegno della Comunità di Sant'Egidio, a cui hanno partecipato circa 1000 persone provenienti da Roma e da altre città dell'Italia centro-meridionale: famiglie, studenti universitari e nuovi europei, tra cui numerosi rifugiati arrivati con i corridoi umanitari e ora integrati nel nostro Paese.

Due giorni intensi scanditi da momenti di ascolto, confronto, preghiera: un’occasione per approfondire il messaggio della Pasqua e rinnovare l'impegno di ciascuno per la pace, anche attraverso la costruzione di reti di protezione per i poveri e i fragili. Il convegno si è concluso con la liturgia eucaristica presieduta dal vescovo di Frosinone e Anagni, mons. Ambrogio Spreafico.