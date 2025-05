Il presidente del Gabon, Oligui Nguema in visita alla Comunità di Sant'Egidio. La pace e le emergenze umanitarie in Africa centrale fra i temi del colloquio – Firmato un Accordo di Sede

Il Presidente della Repubblica del Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, ha visitato questa mattina la sede di Sant’Egidio a Roma, accompagnato dalla consorte e da una delegazione guidata dal ministro degli Esteri, Régis Onanga N’Diaye. Nel corso del colloquio con i responsabili della Comunità si è parlato delle crisi che attraversano l’Africa Subsahariana e dei conflitti in corso soffermandosi sul lavoro che Sant’Egidio porta avanti da tempo a favore della pace e della stabilità in diversi paesi come il Centrafrica e il Sud Sudan, oltre all’impegno per fronteggiare le emergenze umanitarie dovute, non solo alle guerre, ma anche al cambiamento climatico.



Nel corso della visita è stato firmato un Accordo di Sede fra lo Stato gabonese e la Comunità di Sant’Egidio per favorire lo sviluppo delle relazioni fra le due realtà ed alcune iniziative in campo umanitario. Il Presidente Oligui Nguema ha ringraziato Sant’Egidio in particolare per “il suo impegno a favore della pace e del dialogo fra i popoli e le culture”, così come ha scritto nel libro degli ospiti alla fine dell’incontro.