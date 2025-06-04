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      Floribert Bwana Chui. La storia

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      4 Giugno 2025 -

       

      Beatificazione di Floribert Bwana Chui il 15 giugno alle 17:30

      4 Giugno 2025
      ROME, ITALIA

      MONDO
      Crescere alla Scuola della Pace, diventare come Floribert. Per i bambini africani delle Scuole della Pace, il modello a cui guardare è il giovane martire che verrà beatificato il 15 giugno

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      A Goma, dieci giorni per ricordare Floribert Bwana Chui: testimone di fede, speranza e amicizia

      22 Maggio 2025
      GOMA, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO