Gli appuntamenti in Italia, Europa ed Africa di "Morire di speranza": la memoria dei migranti morti nel tentativo di trovare salvezza

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, la Comunità di Sant’Egidio si raccoglie, in molti luoghi, insieme alle comunità di migranti, per celebrare le veglie ecumeniche di preghiera “Morire di speranza”. Un momento di memoria e di raccoglimento per ricordare le tante vite spezzate nei viaggi verso l’Europa, nella ricerca di un futuro migliore — una tragedia che purtroppo continua ancora oggi.

Riportiamo un primo elenco, in aggiornamento, delle iniziative in corso:

ITALIA

Roma

18 Giugno

Basilica di Santa Maria in Trastevere

ore 19

Avola

20 Giugno

Chiesa San Giovanni Battista

ore 20

Catania

21 Giugno

Chiesa di Santa Chiara

ore 19

Genova

20 Giugno

Basilica dell'Annunziata

ore 18

Milano

22 Giugno

Chiesa di San Bernardino alle Monache

ore 18:30

Padova

19 Giugno

Chiesa dell'Immacolata

ore 19

Trieste

25 Giugno

Chiesa di Sant'Antonio Vecchio

ore 19

BELGIO

Antwerpen

20 Giugno

Chiesa di San Carlo Borromeo

ore 19:30

SPAGNA

Barcellona

17 Giugno

Basilica dels sants Just i Pastor

ore 19:30

UNGHERIA

Budapest

20 Giugno

Chiesa di San Pietro Canisio

ore 18:30