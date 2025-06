Nuove vite in salvo grazie ai Corridoi Umanitari dalla Libia. L'arrivo di 71 persone mercoledì 25 giugno

Arriveranno mercoledì 25 giugno all’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, con un volo organizzato da UNHCR - Agenzia ONU per i Rifugiati proveniente da Tripoli, 71 rifugiati. Oltre la metà sono donne e minori, vittime di gravi maltrattamenti, inclusa la detenzione, durante il viaggio dai paesi di origine e in Libia, dove alcuni di loro hanno vissuto a lungo e dove sono nati alcuni dei bambini che verranno accolti insieme alle loro famiglie. Il loro ingresso in Italia è reso possibile dal protocollo tra Ministero dell’Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, UNHCR, Arci e Comunità di Sant’Egidio, firmato nel dicembre 2023, che ha finora consentito l'arrivo in sicurezza di 558 persone.

Provenienti in maggioranza da diversi paesi africani (Eritrea, Etiopia, Repubblica Democratica del Congo, Somalia e Sudan), i rifugiati verranno accolti in diverse regioni italiane dalla Comunità di Sant’Egidio, con il sostegno di associazioni e congregazioni religiose, e dalla rete dei Circoli Rifugio di Arci, sostenuta con i fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, e subito avviati verso l’integrazione, secondo il modello consolidato dei corridoi umanitari: per i minori, grazie alla scuola, e per gli adulti, grazie all’apprendimento della lingua italiana e all’inserimento nel mondo lavorativo.

I corridoi umanitari, interamente autofinanziati, sono un’iniziativa della società civile che rivela quanto sia possibile coniugare la salvezza dai viaggi in mare - e quindi dalla tratta di esseri umani - con l’accoglienza e l’integrazione. Una best practice riconosciuta a livello internazionale che può diventare un modello per gli Stati e tutta l’Unione Europea. In un tempo segnato dal moltiplicarsi delle guerre, sono una risposta concreta per persone e famiglie vulnerabili, che hanno il diritto di essere protette e a cui va offerta una speranza per il futuro. Complessivamente con i corridoi umanitari, dal febbraio 2016, sono giunti in Europa oltre 8mila rifugiati.

Alle ore 14,30 di mercoledì 25 giugno al Terminal 5 dell’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino sono previsti il benvenuto ai rifugiati e una conferenza stampa con la partecipazione di:

Marco Impagliazzo , presidente della Comunità di Sant’Egidio;

, presidente della Comunità di Sant’Egidio; Walter Massa , presidente nazionale di Arci;

, presidente nazionale di Arci; Filippo Ungaro , portavoce di UNHCR Italia;

, portavoce di UNHCR Italia; rappresentanti del Ministero dell’Interno e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.