Anziani: tra caldo e solitudine, consigli per un'estate sicura. Conferenza stampa, 1 luglio, ore 11, con dati e proposte per proteggere i più fragili

La solitudine degli anziani non rappresenta un’emergenza stagionale, ma una realtà permanente che si aggrava con l’arrivo del caldo. Puntuale come le temute ondate di calore che investono le nostre città, nei mesi estivi la solitudine cresce. A farne le spese sono, ogni anno, gli anziani più fragili: persone che vivono da sole, spesso senza reti di protezione, in abitazioni inadatte o in istituti che non assicurano condizioni dignitose.



Per garantire un’estate sicura a una parte significativa della popolazione italiana, quella più vulnerabile, la Comunità di Sant’Egidio intende presentare, in conferenza stampa, alcune proposte, insieme ai dati aggiornati su solitudine, disagio psichico e condizioni di vita nelle residenze per anziani. Verranno anche illustrati i risultati del Programma “Viva gli Anziani!”, attivo in 10 città italiane, e il modello alternativo rappresentato dalle convivenze e dai cohousing.

Conferenza Stampa



“Tra caldo e solitudine, consigli per un’estate sicura”

Dati e proposte per proteggere la parte più fragile della popolazione



Interverrà il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo

Saranno presenti anche alcuni testimoni di storie di isolamento e di solidarietà

Martedì 1° luglio, ore 11, Sala delle Conferenze della Comunità di Sant’Egidio, Roma, via della Paglia 14B

La diretta streaming sarà trasmessa sul nostro canale Yuotube