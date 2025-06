"Nel Signore nessuno è mai dimenticato" A Brno, in Cechia, Sant'Egidio ricorda i senza fissa dimora morti per la durezza della vita in strada con una celebrazione eucaristica

A Brno, in Repubblica Ceca, nella Chiesa di San Michele, è stata celebrata, come ogni anno, una liturgia in ricordo delle persone senza fissa dimora che hanno perso la vita, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio.



Il vescovo di Brno, mons. Pavel Konzbul, ha presieduto la concelebrazione, sottolineando che "nel Signore nessuno è mai dimenticato". La celebrazione, che ha visto la partecipazione di membri della Comunità e di persone senza fissa dimora, ha incluso la lettura dei nomi di tutti i coloro che sono stati conosciuti e incontrati dalla Comunità in strada e che sono venuti a mancare. Ognuno dei presenti ha potuto accendere una candela in memoria dei propri cari, amici e parenti.



Al termine della solenne celebrazione ci si è raccolti insieme, ripercorrendo le storie di amicizia con chi era stato ricordato.