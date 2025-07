Comunità Sant'Egidio e Fondazione Bracco insieme per favorire l'educazione di bambini e bambine ROM attraverso le borse di studio

“Diritto alla Scuola, Diritto al Futuro” è un programma realizzato dalla Comunità di Sant’Egidio per favorire la riuscita scolastica dei bambini Rom e Sinti, attraverso il sostegno alle loro famiglie.



Fondazione Bracco, nell'ambito del "ProgettoDiventerò", sostiene borse di studio finalizzate all'inserimento e alla continuità scolastica di minori residenti a Milano, nell'area di Lambrate e in altri quartieri della città.



In questo video sono raccolte le testimonianze di Magdalena e di sua madre Genesa, beneficiarie del progetto, insieme alle voci di Stefano Pasta e Flaviana Robbiati della Comunità Sant'Egidio.