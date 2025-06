Memoria delle vittime dell'incendio di Casa Coniugi a Milano. Chiesa di Piazza Gabrio Rosa a Milano, il 7 luglio 2025, alle ore 10:00

Sono trascorsi due anni dall'incendio che ha colpito la RSA Casa Coniugi di via dei Cinquecento, il 7 luglio 2023: la Comunità di Sant'Egidio e la Parrocchia di S.Michele e S.Rita desiderano fare memoria di questo tragico evento in cui persero la vita 6 persone. Con questa intenzione verrà celebrata la S.Messa nella Chiesa di Piazza Gabrio Rosa a Milano, il 7 luglio 2025, alle ore 10:00.

Saranno presenti molte persone del quartiere Corvetto, una zona ad alta densità di popolazione anziana.



Come realtà vicina da molti anni al mondo degli anziani, la Comunità di Sant'Egidio intende richiamare l'attenzione di tutti, cittadini ed istituzioni, a vigilare sulla qualità della vita delle persone anziane, particolarmente in questo tempo di caldo e maggior solitudine. Auspichiamo che vengano dedicate sempre maggiori attenzione e risorse e che vengano trovate nuove forme di sostegno per chi è più fragile nella vecchiaia.

Come esortava papa Francesco, vigiliamo "perché nelle nostre vite e nelle nostre famiglie non emarginiamo i più anziani. Stiamo attenti che le nostre città affollate non diventino dei concentrati di solitudine” (Omelia per la Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani, 23 luglio 2023).



Info: Comunità di Sant’Egidio - [email protected] - www.santegidio.org