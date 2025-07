La memoria liturgica del beato Floribert Bwana Chui nelle Comunità di Sant'Egidio in Europa e nel mondo

L’8 luglio 2025 si celebra per la prima volta la memoria liturgica del beato Floribert Bwana Chui. In occasione di questa ricorrenza, la Comunità di Sant’Egidio si riunisce in diverse città d’Italia, d’Europa e del mondo, per rendere grazie e custodire il suo esempio, soprattutto insieme ai tanti giovani, che in Floribert vedono un testimone vicino, concreto, possibile.



Ecco gli appuntamenti per la celebrazione della sua memoria:

ITALIA

Roma

8 Luglio

Basilica di Santa Maria in Trastevere

ore 20

Aversa

8 Luglio

Salone Monastero, via Castello

ore 19:30



Bologna

8 Luglio

Chiesa di Santa Maria della Visitazione

ore 19:30



Napoli

8 Luglio

Chiesa di San Pietro Martire

ore 19



Novara

8 Luglio

Chiesa di Ognissanti

ore 19



Padova

8 luglio

Chiesa dell'Immacolata

ore 19:30



Parma

8 Luglio

Chiesa di Santa Caterina

ore 19

Torino

8 luglio

Chiesa dei Santi Martiri ore 18:30

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

Goma

6 Luglio

SPAGNA

Barcellona

8 Luglio

Basilica dels sants Just i Pastor

ore 20

UNGHERIA

Budapest

8 Luglio

Chiesa di San Pietro Canisio

ore 18:30