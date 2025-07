Afghanistan: in arrivo con i corridoi umanitari 119 profughi, “dimenticati” dalla comunità internazionale

Arriveranno giovedì 10 luglio a Fiumicino, con un volo speciale offerto da “Solidaire” proveniente da Islamabad, 119 profughi afghani, grazie ai Corridoi Umanitari. Saranno accolti e avviati all’integrazione dalla Comunità di Sant’Egidio, promotrice del protocollo con lo Stato italiano insieme ad altre associazioni. Si tratta di nuclei familiari e singoli, che si erano rifugiati in Pakistan nell’agosto 2021 trascorrendo quasi quattro anni in condizioni estremamente precarie, in campi informali e rifugi di fortuna nel centro di Islamabad. Perché occorre ricordare che, dopo la caduta di Kabul e la grande mobilitazione iniziale, molti tra gli afghani riusciti a salvarsi nei paesi confinanti, restano ancora in attesa di reinsediamento, “dimenticati” dalla comunità internazionale.

Giovedì 10 luglio alle 16, al Terminal 5 di Fiumicino, è prevista l’accoglienza e il benvenuto da parte della Comunità di Sant’Egidio e delle istituzioni, insieme ad un buon numero di familiari che si ricongiungeranno ai nuovi arrivati e ai mediatori che contribuiranno alla loro integrazione, a partire dall’apprendimento della lingua italiana, dalla scuola per i minori, e dall'inserimento lavorativo per gli adulti.

Interverranno in conferenza stampa:



- Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio

- Rosanna Rabuano, Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Viminale

- Pierfrancesco Sacco, Direzione generale italiani all’estero e politiche migratorie della Farnesina