Padova: iniziative della Comunità di Sant'Egidio per combattere caldo e solitudine tra gli anziani

La Comunità di Sant'Egidio di Padova lancia un'importante iniziativa estiva per supportare gli anziani, affrontando due emergenze cruciali: il caldo estivo e la solitudine. Con l'obiettivo di promuovere legami e combattere l'isolamento, il progetto prevede la creazione di aree climatizzate, vacanze condivise e un programma di monitoraggio per gli ultra 80enni, al fine di individuare le persone più fragili. Inoltre, sono in corso lavori per realizzare strutture dove gli anziani possano vivere insieme, riducendo il senso di solitudine.



Un'opera di solidarietà e vicinanza che vede i volontari di Sant'Egidio in prima linea per garantire dignità e supporto a chi ne ha più bisogno.

Intervistato:

Mirco Sossai, rappresentante della Comunità di Sant'Egidio di Padova.

Servizio a cura di: