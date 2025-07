Corridoi umanitari: a Manziana la generosità di due anziani diventa casa per chi fugge dalle guerre

A Manziana, alle porte di Roma, il sogno di Caterina e Corrado Moglia, è diventato realtà: la loro villa è oggi una casa d'accoglienza per rifugiati. Grazie alla generosità di questa coppia anziana, la Comunità di Sant’Egidio ha potuto aprire “Casa Corrado”, dove recentemente è stata accolta una seconda famiglia afghana, che era rifugiata in Pakistan ed è arrivata in Italia grazie ai corridoi umanitari.



Dodici persone, tra adulti e bambini, ricominciano qui una nuova vita e possono finalmente ricostruire il proprio futuro. Un gesto d’amore concreto che unisce solidarietà e integrazione.

