La forza dell’amore contro il male – Sant’Egidio a “Sulla Via di Damasco” su Rai 3. Domenica 27 luglio, ore 8:30

La prossima puntata del programma “Sulla Via di Damasco”, in onda domenica 27 luglio alle ore 8:30 su Rai 3, sarà interamente dedicata al tema di una vita guidata dall’amore per gli altri e dalla ricerca della giustizia, a partire dalla testimonianza del Beato Floribert Bwana Chui, giovane congolese e membro della Comunità di Sant’Egidio.

Nel corso della trasmissione, la conduttrice Eva Crosetta intervisterà Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, sul carisma della Comunità – preghiera, poveri e pace – e sul significato della testimonianza di Floribert. Doganiere a Goma, fu ucciso nel 2007 per aver rifiutato una tangente, opponendosi al passaggio di cibo avariato destinato alla popolazione. Una scelta di coscienza e di fede, raccontata anche attraverso l’intervista a Don Francesco Tedeschi, postulatore della causa di beatificazione.

La puntata offrirà inoltre la storia di George, giovane siriano arrivato in Italia grazie ai corridoi umanitari, e uno spazio dedicato ai Giovani per la Pace, con un reportage dall’Ecolab di Roma, laboratorio di solidarietà e inclusione dove tanti giovani si impegnano per aiutare chi è in difficoltà.

Regia di Marina Gambini, a cura di Vito Sidoti

Repliche: martedì e mercoledì alle ore 1:15

Disponibile anche su RaiPlay