Al via a Cipro la vacanza di solidarietà con i profughi dei campi di Pournara e di Kofinou

È cominciata, nell’isola di Cipro, la vacanza solidale della Comunità di Sant’Egidio al fianco dei rifugiati dei campi profughi di Pournara, a circa venti chilometri dalla capitale Nicosia, e di Kofinou. Da diverse città d'Italia ed Europa (tra cui Belgio, Spagna, Germania e Francia) sono già arrivati i volontari, che si avvicenderanno in 200 fino alla fine del mese di agosto, per garantire una presenza costante e tante attività per i minori e le famiglie rifugiate.



Giovedì 24 luglio è stata aperta la Tenda dell'Amicizia a Pournara, dove i duecento profughi presenti attualmente nel campo potranno mangiare ogni sera attorno a tavoli bene apparecchiati e decorati, in un ambiente familiare, al riparo delle temperature molto elevate della zona e serviti dai volontari della Comunità che in questi giorni intendono non solo aiutarli ma conoscerli da vicino. Il tutto all’insegna di una dignità da riacquisire e di un futuro da ricostruire per chi ha alle spalle storie di sofferenza e di privazione, spesso di violenza. Provengono in maggioranza dalla Siria, ma anche da Afghanistan, Iran, Somalia e Gaza oltre ad alcuni paesi dell’Africa sub-sahariana. Giunti in quest’isola con il sogno dell’Europa, ma rimasti ai suoi confini, in attesa di un riconoscimento difficile da ottenere.



La prossima settimana cominceranno le attività anche nel campo di Kofinou dove sono presenti 600 profughi, tra cui 120 minori per i quali verrà organizzata la Scuola della Pace (giochi, animazione, ma anche didattica). In entrambi i campi, ma anche per le famiglie di rifugiati che si trovano a Nicosia, saranno organizzati alcuni corsi di inglese, sia per gli adulti che per gli adolescenti. Per i minori non accompagnati, presenti in numero significativo, si stanno organizzando anche alcune gite nell’isola per conoscerne i luoghi più interessanti.