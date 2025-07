Giubileo della Speranza: al via la Settimana dei “Giovani per la Pace” tra incontri, preghiera e memoria

Dal 29 al 31 luglio assemblee e conferenze animate da liceali e universitari della Comunità in preparazione del raduno a Tor vergata con Papa Leone – La figura del beato congolese Floribert Bwana Chui, difensore dei poveri. Pellegrinaggi al Memoriale dei Nuovi Martiri a San Bartolomeo all'Isola

Si annuncia una settimana intensa, all'insegna dell'amicizia e della conoscenza, per le migliaia di giovani che stanno convergendo su Roma in vista dell'appuntamento più atteso del Giubileo della Speranza: l'incontro a Tor Vergata con Papa Leone XIV, 25 anni dopo la GMG del 2000 con Giovanni Paolo II. In preparazione di questo evento, sono tanti i momenti di preghiera e di incontro promossi dai Giovani per la Pace, il movimento legato alla Comunità di Sant’Egidio a fianco, ogni giorno, di minori in difficoltà, senza dimora, rifugiati, anziani soli e impegnato in progetti di solidarietà sostenibile, con gli Ecolab di Pace. A raccontare ai loro coetanei la bellezza di una vita spesa per il Vangelo, al servizio dei poveri e della pace, saranno centinaia di Giovani per la Pace, studenti delle scuole superiori e universitari romani, ma anche provenienti da diverse città italiane ed europee.



Sono previste alcune conferenze per approfondire, con alcuni esperti, diversi temi, a cominciare da quello dei "nuovi martiri". Alla storia di Floribert Bwana Chui, il giovane della Comunità di Sant’Egidio di Goma, in Congo - martire nel 2007 perché si oppose ad un tentativo di corruzione ai danni della popolazione e recentemente beatificato - verrà dedicata una conferenza domani, martedì 29 luglio, alle ore 11, a Trastevere, in Via della Paglia 14b. Altri appuntamenti si terranno dal 30 luglio al 1° agosto, sempre alle ore 17, nello stesso luogo, in ordine: “Ero straniero e mi avete accolto”, “Le periferie della vita - Bambini e Anziani” e “Beati gli operatori di pace” mentre nella basilica di Santa Maria in Trastevere si pregherà per la pace dal 30 luglio al 1 agosto in due diversi momenti: alle 18 e alle 20. Previsti negli stessi giorni alcuni momenti di festa nella piazza davanti alla basilica.