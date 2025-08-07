CHIUDI MENU
      Vigil for Peace 2025: intervista a Roberto Bortone della Comunità di sant'Egidio. Telepace

      7 Agosto 2025 - ROMA, ITALIA

       

      PREGHIERE
      A Budapest una preghiera in memoria del Porrajimos, l’olocausto dei rom, e dell’attentato di Kisléta

      4 Agosto 2025
      BUDAPEST, UNGHERIA

      EVENTI
      Giubileo dei Giovani, la domanda di pace dei giovani di tutto il mondo negli incontri di dialogo e di preghiera con i “Giovani per la Pace” di Sant’Egidio

      2 Agosto 2025
      ROME, ITALIA

      2 agosto: Giornata in ricordo del genocidio dei Rom e dei Sinti

      1 Agosto 2025
      ROME, ITALIA