Presentazione del libro "Oltre il male": Edith Bruck e Andrea Riccardi in dialogo con Anna Foa, Marco Impagliazzo e Antonio Tajani

Domenica 25 agosto alle ore 20:00, presso il Chiostro di San Domenico a Fondi (LT), si terrà la presentazione del libro "Oltre il male" di Edith Bruck e Andrea Riccardi. L'evento, organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio in collaborazione con il Comune di Fondi e altri partner locali, vedrà la partecipazione degli autori in dialogo con Anna Foa, Marco Impagliazzo e Antonio Tajani.



Un'importante occasione di riflessione su temi di memoria, riconciliazione e superamento del male attraverso la testimonianza e il dialogo.