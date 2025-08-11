CHIUDI MENU
      Hugs, un abbraccio tra buon cibo e disabilità: un angolo speciale di Roma dove lo street food ha il sapore di casa e dell’amicizia

      Tag:
      11 Agosto 2025 - ROMA, ITALIA
      La nuova iniziativa di Sant'Egidio per le persone con disabilità mentale

       

      C’è un luogo, nel cuore di Roma, dove lo street food ha il sapore della casa e dell’amicizia: si chiama Hugs.

      Nato dall’esperienza della Trattoria de Gli Amici e promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, Hugs è molto più di un locale di finger food. È uno spazio dove il buon cibo incontra l’inclusione, grazie a un team di lavoro formato da persone con e senza disabilità che collaborano fianco a fianco.
       
      Riccardo Cresci lo ha raccontato nella trasmissione televisiva O anche no Estate, in onda domenica 10 agosto 2025 su Rai3, svelando il cuore di questo progetto: un ambiente accogliente, allegro, dove ogni cliente si sente parte di una famiglia.
       
      L’idea è semplice ma potente: trasformare un momento di pausa in un’occasione di incontro e conoscenza reciproca. Qui il cibo di strada diventa strumento di integrazione, superando le barriere e costruendo legami.

       

