Hugs, un abbraccio tra buon cibo e disabilità: un angolo speciale di Roma dove lo street food ha il sapore di casa e dell’amicizia

C’è un luogo, nel cuore di Roma, dove lo street food ha il sapore della casa e dell’amicizia: si chiama Hugs.
Nato dall’esperienza della Trattoria de Gli Amici e promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, Hugs è molto più di un locale di finger food. È uno spazio dove il buon cibo incontra l’inclusione, grazie a un team di lavoro formato da persone con e senza disabilità che collaborano fianco a fianco.
Riccardo Cresci lo ha raccontato nella trasmissione televisiva O anche no Estate, in onda domenica 10 agosto 2025 su Rai3, svelando il cuore di questo progetto: un ambiente accogliente, allegro, dove ogni cliente si sente parte di una famiglia.
L’idea è semplice ma potente: trasformare un momento di pausa in un’occasione di incontro e conoscenza reciproca. Qui il cibo di strada diventa strumento di integrazione, superando le barriere e costruendo legami.