Praga, estate di solidarietà con la Scuola della Pace e i rifugiati ucraini

La Comunità di Sant'Egidio di Praga ha organizzato anche quest'anno, come avviene dal 2022, un soggiorno estivo con gli amici ucraini rifugiati nella Repubblica Ceca. La vacanza si è svolta sui monti Krkonoše, presso la cittadina di Rokytnice nad Jizerou, a circa 100 km da Praga. Alla gioia di stare insieme si è aggiunta la bellezza della natura.

Per alcuni giorni bambini e adolescenti hanno vissuto la "Scuola della Pace". Le attività si sono concentrate sulla storia di Floribert, cui tutti hanno risposto con disegni e testi toccanti. Giochi, gite, canti e tanta gioia hanno accompagnato i momenti comuni.

Ai giorni della "Scuola della Pace" si è aggiunto un fine settimana con la partecipazione anche degli adulti, soprattutto le mamme. È stato più di una semplice vacanza: si è respirata amicizia e gratitudine, e soprattutto si è sperato insieme, guardando a un tempo di pace.

La settimana si è conclusa con una preghiera comune per la pace, dove sono stati ricordati i nomi dei paesi in guerra.