      La Comunità di Sant'Egidio accoglie l'invito di papa Leone a una giornata di digiuno e preghiera "perchè il Signore conceda pace e giustizia e che asciughi le lacrime di coloro che soffrono a causa dei conflitti in corso”

      22 Agosto 2025 -
      In tutte le Comunità la preghiera serale è dedicata alla pace.

       

      La Comunità di Sant'Egidio accoglie l'invito rivolto da papa Leone ad una giornata di digiuno e preghiera per la pace.

      "Mentre la nostra terra continua ad essere ferita da guerre in Terra Santa, in Ucraina e in molte altre regioni del mondo - ha detto il papa nell'udienza del 20 agosto - , invito tutti i fedeli a vivere la giornata del 22 agosto in digiuno e in preghiera, supplicando il Signore che ci conceda pace e giustizia e che asciughi le lacrime di coloro che soffrono a causa dei conflitti armati in corso. Maria, Regina della pace, interceda perché i popoli trovino la via della pace».

      In unità con il Santo Padre e nella speranza che i tanti conflitti che insanguinano il mondo trovino fine, nella basilica di Santa Maria in Trastevere e in tutte le Comunità di Sant'Egidio ovunque nel mondo, la preghiera della sera sarà dedicata alla pace e alla memoria di tutti i paesi che soffrono per la violenza e la violenza.


       

