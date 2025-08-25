A Balaka, in Malawi, la Summer School si conclude con una manifestazione per la pace: un corteo di bambini e adulti attraversa le vie della città

Giovani per la Pace di Roma e Genova hanno partecipato alla Summer School con la Comunità di Balaka, in Malawi, che ha coinvolto circa 200 bambini e adolescenti del manifestazione per la pace che ha attraversato le vie della città. In questi giorni alcunidihanno partecipato allacon la Comunità di, in, che ha coinvolto circa 200 bambini e adolescenti del Centro Nutrizionale . Sono stati giorni intensi di amicizia, impegno e solidarietà, culminati in una grandeche ha attraversato le vie della città.



Tra striscioni colorati, canti festosi e cori, il corteo ha sfilato tra capanne, negozi e abitanti del luogo, raccontando con entusiasmo un sogno di pace ispirato alla figura di

Il lungo corteo, guidato dallo striscione “NDIFE OMANGA MTENDERE” (“Siamo costruttori di pace”), è arrivato a un piccolo palco, dove alcuni ragazzi hanno pronunciato una dichiarazione di impegno a contribuire, ciascuno nelel proprie possibilità e con la sua età, a costruire la pace "nelle case, nelle scuole, nelle strade di ogni città e villaggio". La preparazione ha coinvolto tutti, nessuno escluso. I bambini hanno realizzato scritte e disegni sul tema della pace, mentre gli adolescenti hanno preparato cartelli con i nomi di tutti i Paesi colpiti da guerre e violenze, portati in alto durante la marcia.Tra striscioni colorati, canti festosi e cori, il corteo ha sfilato tra capanne, negozi e abitanti del luogo, raccontando con entusiasmo un sogno di pace ispirato alla figura di Floribert Bwana Chui , la cui storia è stata al centro delle attività dei giorni precedenti.Il lungo corteo, guidato dallo striscione “NDIFE OMANGA MTENDERE” (“Siamo costruttori di pace”), è arrivato a un piccolo palco, dove alcuni ragazzi hanno pronunciato una dichiarazione di impegno a contribuire, ciascuno nelel proprie possibilità e con la sua età, a costruire la pace "nelle case, nelle scuole, nelle strade di ogni città e villaggio".

"Ce lo ha insegnato Floribert - hanno dichiarato - la violenza non è mai un’opzione, c’è sempre un’altra via. La nostra via parte da Balaka e vuole raggiungere ogni luogo ancora in guerra.”