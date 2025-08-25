“Global Friendship” quest'anno fa tappa a Roma: dal 28 al 30 agosto, il Convegno internazionale dei giovani europei per la pace. Presenti oltre cento ragazze e ragazzi dall'Ucraina

“Global Friendship Peace Hope”. Sono le parole che risuoneranno a Roma, dal 28 al 30 agosto, grazie a 1200 giovani, studenti delle scuole superiori e universitari, di 12 Paesi europei, con delegazioni anche da Africa, America Latina e Asia, che si sono dati appuntamento a Roma per l’incontro internazionale dei Giovani per la Pace. Il movimento legato alla Comunità di Sant’Egidio è a fianco ogni giorno di bambini in difficoltà, senza dimora, anziani soli, si impegna in progetti di solidarietà sostenibile con gli Ecolab di Pace e ha promosso, nei mesi estivi, vacanze solidali con i rifugiati nei campi di Cipro e della Grecia.

Un grande evento per la pace molto sentito, in un tempo segnato da guerre terribili, che sembrano non avere mai fine, come quelle a Gaza e in Ucraina. E proprio dall’Ucraina - dove Sant’Egidio continua a sostenere la popolazione con distribuzioni umanitarie e ha aperto centri educativi per bambini e adolescenti, anche grazie al supporto di tanti rifugiati che si sono uniti alla Comunità - arriveranno a Roma 120 ragazze e ragazzi da Kyiv, Leopoli, Ivano-Frankivsk e Kharkiv. Insieme ai loro coetanei di altri Paesi europei, daranno voce alle speranze della loro generazione e si confronteranno su diversi temi - ecologia, migrazioni, povertà - per diffondere una cultura della pace e della solidarietà, ispirati dalla testimonianza del beato molto sentito, in un tempo segnato da guerre terribili, che sembrano non avere mai fine, come quelle a Gaza e in Ucraina. E proprio dall’Ucraina - dove Sant’Egidio continua a sostenere la popolazione con distribuzioni umanitarie e ha aperto centri educativi per bambini e adolescenti, anche grazie al supporto di tanti rifugiati che si sono uniti alla Comunità - arriveranno a Roma 120 ragazze e ragazzi da Kyiv, Leopoli, Ivano-Frankivsk e Kharkiv. Insieme ai loro coetanei di altri Paesi europei, daranno voce alle speranze della loro generazione e si confronteranno su diversi temi - ecologia, migrazioni, povertà - per diffondere una cultura della pace e della solidarietà, ispirati dalla testimonianza del beato Floribert Bwana Chui , il giovane della Comunità di Sant’Egidio di Goma, in Congo, martire nel 2007 perché si oppose ad un tentativo di corruzione ai danni della popolazione e recentemente beatificato.

Giovedì 28 e venerdì 29 agosto, al centro congressi della Nuvola all’Eur, si terranno due assemblee con il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, e con il fondatore Andrea Riccardi. La giornata di venerdì 29 proseguirà, alle 18,30, con un Flashmob per la Pace al Pantheon, che raccoglierà testimonianze di giovani provenienti da Gaza e dall’Ucraina. Un momento particolarmente significativo sarà il passaggio della Porta Santa nella basilica di San Pietro nella mattinata di sabato 30 agosto, per ricordare le parole di Papa Leone, che a Tor Vergata ha invitato i giovani a essere “testimoni di giustizia, pace e speranza” e ad aspirare “a cose grandi”, ma ha anche detto che “l’amicizia può veramente cambiare il mondo. L’amicizia è una strada verso la pace”.

Dopo le visite culturali alla città, con la proposta di dieci diversi itinerari storico-artistici preparati dai Giovani per la Pace di Roma, il convegno si concluderà nella serata di sabato 30 agosto con la liturgia eucaristica a Santa Maria in Trastevere e una festa in piazza.