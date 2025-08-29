CHIUDI MENU
IT
LA COMUNITÀ
COME AIUTARE
CONTATTI
    MEDIA
    BLOG
    NOTIZIE E STORIE
    LIBRI
      CONTATTACI
      COMUNICATI STAMPA

      A Roma in corso il Global Friendship con 1200 giovani da 12 paesi europei

      Tag:
      29 Agosto 2025 - ROMA, ITALIA
      Grande attesa per il Peace Mob stasera al Pantheon - ieri l’inaugurazione con il presidente Marco Impagliazzo

       

      Una vivace assemblea alla Nuvola all’Eur, con traduzione simultanea in 11 lingue, ha dato il via ieri al convegno internazionale “Global Friendship Peace Hope”, promosso dai Giovani per la Pace della Comunità di Sant’Egidio. Sono convenuti a Roma, durante il Giubileo della Speranza, studenti delle scuole superiori e universitari da 12 paesi europei, con una numerosa delegazione dall’Ucraina – 120 ragazze e ragazzi – e rappresentanti anche da Africa, America Latina e Asia.

      Nel suo intervento di apertura, il presidente della Comunità Marco Impagliazzo si è chiesto: “Cosa può fare un giovane nel mondo di oggi? Qual è la sua forza? C'è un clima di rassegnazione e cinismo che circonda i giovani. Un clima pesante, inquinato da giudizi severi, un clima che schiaccia sogni e speranze”. Di fronte a un male così grande, “che spinge alla rassegnazione e all’irrilevanza”, il presidente della Comunità ha invitato i giovani “a investire nella fraternità, nella gratuità e nell’amore, perché il legame non è una costrizione ma una liberazione che connette al resto del mondo”. Ricordando le parole di Floribert Bwana Chui, il giovane della Comunità di Sant’Egidio di Goma, in Congo, martire nel 2007 perché si oppose ad un tentativo di corruzione e recentemente beatificato, Marco Impagliazzo ha affermato: “Rispetto alla violenza, all’oblio, alla dimenticanza degli altri, c’è sempre un’altra strada. Quella della speranza, fondamento di ogni cambiamento positivo nel mondo”.
       
      Il convegno proseguirà stamattina con un’assemblea con il fondatore della Comunità Andrea Riccardi e nel pomeriggio con gruppi di confronto su diverse tematiche, dall’ecologia alle migrazioni, dalla povertà alla pace. Grande attesa per il Flash Mob per la Pace in piazza del Pantheon, oggi a partire dalle 18,30, con testimonianze sul lavoro per la pace e la resistenza alla violenza in Ucraina, Afghanistan e America Latina.
       
      Domani il passaggio della Porta Santa nella basilica di San Pietro, seguito dalle visite culturali alla città, con dieci diversi itinerari storico-artistici, la liturgia eucaristica e la festa in piazza Santa Maria in Trastevere.
      This page is also available in:
      GIOVANI
      Sono arrivati da tutta Europa - anche dalla martoriata Ucraina - i Giovani per la Pace che partecipano al "Global Friendship"

      28 Agosto 2025
      ROME, ITALIA

      EVENTI
      “Global Friendship” quest'anno fa tappa a Roma: dal 28 al 30 agosto, il Convegno internazionale dei giovani europei per la pace. Presenti oltre cento ragazze e ragazzi dall'Ucraina

      27 Agosto 2025
      ROME, ITALIA

      MIGRANTI
      La Scuola della Pace del campo profughi di Koufinou a Cipro si conclude con la consegna dei "diplomi" e di regali per tutti

      22 Agosto 2025
      CIPRO