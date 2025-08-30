Prosegue a Roma il Global Friendship: nel secondo giorno, l'assemblea con Andrea Riccardi, i gruppi linguistici e un flashmob al Pantheon per dire a tutti che i giovani vogliono pace.

L'Auditorium de La Nuvola è gremito di ragazzi: la band sul palco intona canti che parlano di impegno, di unità, di gioia dello stare insieme. Trasmette energia e la platea risponde con entusiasmo. Ma non c'è solo musica nel Global Friendship. L'assemblea si fa attenta quando Andrea Riccardi, fondatore della Comunità quando aveva circa l'età di molti di loro, prende la parola.

"Global Friendship, - dice Riccardi - non è un evento, ma un ideale evangelico e umano. Bisogna strappare questa generazione alla solitudine, costruire legami, che non sono costrizione, ma liberazione. Per molti manca la pace, voi avete la risposta: un' amicizia globale. Voi giovani avete un potere più forte del denaro: la vita e potete realizzare la globalizzazione vera, quella dello Spirito”.

Si parla insieme: giovani da Ucraina, Francia, Belgio, Italia, ma anche da diversi paesi dell'America Latina. Dopo l'assemblea, si continua nei gruppi linguistici. E la sera, tutti insieme al Pantheon, per un flashmob che ripropone pubblicamentte il loro sogno e il loro impegno per la pace.

Sabato, il passaggio della Porta Santa e la sera il convegno di conclude con una liturgia eucaristica nella piazza di Santa Maria in Trastevere (trasmessa in diretta web su questo sito).