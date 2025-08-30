Flash mob per la pace dei giovani di Sant’Egidio al Pantheon. TG2000

Oltre 1.200 giovani provenienti da tutta Europa, dall’America Latina e da Paesi segnati da conflitti si sono ritrovati a Roma per un flash mob al Pantheon, nell’ambito del Global Friendship promosso dai Giovani per la Pace della Comunità di Sant’Egidio.

Cartelli, canti e testimonianze hanno dato voce al desiderio di pace in un tempo segnato da guerre e violenze. I giovani hanno espresso la speranza di un futuro senza conflitti, ribadendo che costruire un mondo più giusto è possibile solo scegliendo la via della pace.

L’iniziativa si inserisce nelle giornate del Global Friendship dei Giovani per la Pace, che si concludono con la liturgia eucaristica a Santa Maria in Trastevere e il passaggio della Porta Santa della Basilica di San Pietro.