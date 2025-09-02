Una delegazione di Sant'Egidio incontra il presidente dello Zimbabwe: focus sull'abolizione della pena di morte

Una delegazione della Comunità di Sant'Egidio ha incontrato Emmerson Mnangagwa, presidente dello Zimbabwe, durante la sua visita a Roma. Al centro del colloquio la campagna per l'abolizione della pena di morte nel mondo.

Mnangagwa ha firmato il 31 dicembre 2024 la legge che abolisce definitivamente la pena capitale, dopo l'approvazione del Senato avvenuta a dicembre. L'ultima esecuzione nel Paese risaliva al luglio 2005, e da allora lo Zimbabwe aveva mantenuto una moratoria di fatto.

Nel corso del colloquio si è anche discusso del lavoro della Comunità per la pace in Africa e della necessità di moltiplicare gli sforzi per la stabilità continentale.



L'abolizione definitiva della pena di morte rappresenta un significativo progresso nella campagna mondiale promossa da Sant'Egidio, che da anni lavora per l'eliminazione delle esecuzioni attraverso il dialogo con i governi e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica internazionale.