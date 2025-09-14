CHIUDI MENU
IT
LA COMUNITÀ
COME AIUTARE
CONTATTI
    MEDIA
    BLOG
    NOTIZIE E STORIE
    LIBRI
      CONTATTACI

      Celebrazione ecumenica dei martiri e testimoni della fede, presieduta da papa Leone, domenica 14 settembre alle ore 17 nella basilica di San Paolo fuori le Mura

      14 Settembre 2025 -

       

      PREGHIERE
      La preghiera per i malati è domandare che la notte del dolore finisca e venga la luce del mattino. E' ricerca della speranza che non delude

      9 Settembre 2025

      EVENTI
      I Giovani per la pace di Colleferro, una cittadina vicino Roma, ricordano Willy Monteiro, il giovane ucciso 5 anni fa per aver tentato di fermare un atto di violenza

      8 Settembre 2025
      COLLEFERRO, ITALIA

      SOLIDARIETÀ
      Willy Monteiro: un ragazzo come tanti, un amico per molti. A 5 anni dalla sua uccisione, la madre Lucia parla di lui, della perdita, e di come l’amore possa nascere dal dolore.

      5 Settembre 2025
      COLLEFERRO, ITALIA