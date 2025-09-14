CHIUDI MENU
      Auguri papa Leone! Grazie per indicare la via della pace in un mondo diviso e per l'invito a "costruire ponti di fraternità universale”

      14 Settembre 2025 -
      Nel giorno in cui si celebra il Giubileo dei nuovi martiri, Sant'Egidio si unisce alla gioia della Chiesa universale per il compleanno del papa

       

      La Comunità di Sant'Egidio si unisce alla gioia della Chiesa universale nel porgere gli auguri a papa Leone per il suo 70mo compleanno. Le parole con cui ha aperto il pontificato, invitando un mondo diviso ad una pace "disarmata e disarmante", indicano a tutti noi una via da percorrere in questo Giubileo della Speranza, in un tempo segnato da tante guerre.

      Grati per il suo incoraggiamento ad essere portatori di speranza e costruttori di ponti con il dialogo, ricordiamo oggi, in cui si celebra il Giubileo dei nuovi martiri, le parole che ha rivolto alla Comunità in occasione della beatificazione di Floribert Bwana Chui, martire in Congo, invitando i giovani a seguirne l'esempio ed essere "fermento di pace”.

      A lui gli auguri di tutta la Comunità di Sant'Egidio, ovunque nel mondo.

