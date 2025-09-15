CHIUDI MENU
      La preghiera per la pace della Comunità di Sant'Egidio a Parigi, nella chiesa di Saint Merri, verrà trasmessa in diretta ogni 3° lunedì del mese su KTO TV

      15 Settembre 2025 - PARIGI, FRANCIA

       

      A Roma per “Rischiare la pace”. Dal 26 al 28 ottobre 2025 l'Incontro Internazionale di dialogo e preghiera per la Pace

      12 Settembre 2025

      In Malawi una grande preghiera per la pace, in vista delle elezioni generali, riunisce leader religiosi e giovani per difendere il dialogo e dire no alla violenza

      28 Agosto 2025
      BLANTYRE, MALAWI

