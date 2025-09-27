A Buenos Aires, Sant’Egidio festeggia 57 anni con una liturgia di ringraziamento

La Comunità di Sant’Egidio di Buenos Aires invita a partecipare alla Liturgia di ringraziamento per il 57° anniversario della fondazione.



L’appuntamento è per sabato 27 settembre alle ore 18.00 presso la chiesa di San Ignacio de Loyola (Bolívar e Alsina, CABA). La celebrazione sarà presieduta da Mons. Alejandro Giorgi, vescovo ausiliare di Buenos Aires.

Al termine della liturgia, ci sarà un momento conviviale con un brindisi per festeggiare insieme.

