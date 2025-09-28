"Di corsa" per il diritto alla salute e alle cure Domenica 28 settembre 2025 - Quarta edizione della DREAM Run

Domenica 28 settembre torna a Genova, in Corso Italia, la quarta edizione della corsa per l’Africa “DREAM Run”, a sostegno del programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio per la lotta all’AIDS e alla malnutrizione in 10 paesi africani.
Il ricavato dell’iniziativa andrà interamente a sostegno delle attività del programma: per partecipare è richiesta un’offerta minima a partire da 15 euro.
I partecipanti potranno scegliere tra tre diversi percorsi:
- RUN 10 km
- RUN 5 km, entrambi con montepremi in palio
- WALK, una camminata aperta a tutti
La partenza è fissata per le 9.30 in Corso Italia, all’altezza di Boccadasse.
Nato nel 2002 per rendere accessibile a tutti la cura dell’HIV, il programma DREAM negli anni ha ampliato il suo impegno, garantendo in Africa un’assistenza sanitaria gratuita e globale. Oggi, oltre alla lotta all’AIDS, il programma affronta anche le conseguenze della malnutrizione, soprattutto nei bambini.
Il kit gara potrà essere ritirato presentando la ricevuta del bonifico effettuato su:
IBAN IT44L0503401400000000002102
intestato a Comunità di Sant’Egidio con causale: “donazione liberale iscrizione DREAM Run 2025”.
IBAN IT44L0503401400000000002102
intestato a Comunità di Sant’Egidio con causale: “donazione liberale iscrizione DREAM Run 2025”.