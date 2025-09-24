CHIUDI MENU
      Un Appello in extremis per fermare l'esecuzione di Datchinamurthy, malesiano, condannato per reati di droga 14 anni fa. E' prevista per domani, 25 settembre, a Singapore

      24 Settembre 2025 - SINGAPORE
      FIRMA L'APPELLO

       

      PENA DI MORTE
      Una delegazione di Sant'Egidio incontra il presidente dello Zimbabwe: focus sull'abolizione della pena di morte

      2 Settembre 2025
      ROME, ITALIA

      PENA DI MORTE
      Con dolore apprendiamo che è stata eseguita la condanna a morte di Curtis Windom. L'omelia di don Marco Gnavi alla vigilia dell'esecuzione nella preghiera serale della Comunità

      29 Agosto 2025

      PENA DI MORTE
      Ci uniamo alla voce di tanti per chiedere di fermare l’esecuzione di Curtis Windom, fissata il 28 agosto. Anche la famiglia della vittima: "Non fatelo nel nostro nome"

      20 Agosto 2025
      RAIFORD, STATI UNITI