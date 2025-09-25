Menù
HOME
LA COMUNITÀ
COME AIUTARE
CONTATTI
Dona ora
IT
ITALIANO
ENGLISH
CASTELLANO
DEUTSCH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS
CATALÀ
NEDERLANDS
RUSSIAN
BAHASA INDONESIA
POLSKI
CHINESE
IN EVIDENZA:
DONA IL TUO 5x1000
LISTA DEI PAESI IN GUERRA
LA CITTÀ ECOSOLIDALE
RASSEGNA STAMPA
CHIUDI MENU
IT
ITALIANO
ENGLISH
CASTELLANO
DEUTSCH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS
CATALÀ
NEDERLANDS
RUSSIAN
BAHASA INDONESIA
POLSKI
CHINESE
LA COMUNITÀ
PREGHIERA
POVERI
PACE
ANZIANI
BAMBINI
CARCERE
CORRIDOI UMANITARI
ECOSOLIDARIETÀ
GIOVANI PER LA PACE
IL PRANZO DI NATALE
MIGRANTI
PERSONE CON DISABILITÀ
RELIGIONI E CULTURE IN DIALOGO
ROM E SINTI
SANT'EGIDIO: LA CHIESA E IL SANTO
PERSONE SENZA FISSA DIMORA
SOLIDARIETÀ E EMERGENZE
TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE
Papa Francesco e la Comunità di Sant'Egidio
COME AIUTARE
FAI UNA DONAZIONE
OFFRI IL TUO TEMPO - VOLONTARIATO
SOSTEGNO A DISTANZA
SCRIVI A UN CONDANNATO A MORTE
RACCOGLI E RICICLA
LIBERARE I PRIGIONIERI
PASTI PER STRADA
IL TUO 5X1000 PER SANT'EGIDIO CODICE FISCALE 80191770587
LASCITI TESTAMENTARI
CONTATTI
MEDIA
VIDEO
FOTO
NEWSLETTER
COMUNICATI STAMPA
LE NOSTRE APP
RASSEGNA STAMPA
BLOG
VIVA GLI ANZIANI
GIOVANI PER LA PACE
SAN BARTOLOMEO ALL'ISOLA TIBERINA
PREGHIERA PER LA PACE
DREAM HIV/AIDS IN AFRICA
NO DEATH PENALTY
NOTIZIE E STORIE
TUTTE LE NEWS
DOCUMENTI
DOSSIER
STORIE
OMELIE
ARCHIVIO
LIBRI
CONTATTACI
HOME
/
NEWS
Video di oggi
PENA DI MORTE
Apprendiamo con dolore dell’esecuzione di Datchinamurthy David Martin, a Singapore. Ringraziamo tutti coloro che hanno sottoscritto l'appello purtroppo rimasto inascoltato
25 Settembre 2025
-
SINGAPORE
This page is also available in:
EN
DE
Ottobre
03
Venerdì
partecipa
EVENTI
"Napoli nel cuore": musica, teatro e solidarietà per Sant’Egidio all'Auditorium Parco della Musica
ROME
,
ITALIA
Ottobre
03
Venerdì
partecipa
CONVEGNI
“Daring Peace”: Marco Impagliazzo racconta l’impegno di Sant’Egidio per la pace alla NYU
NEW YORK
,
STATI UNITI
Settembre
28
Domenica
partecipa
APPUNTAMENTI
"Di corsa": a Genova la Quarta edizione della DREAM Run per il diritto alla salute e alle cure - Domenica 28 settembre 2025
GENOVA
,
ITALIA
Settembre
27
Sabato
partecipa
APPUNTAMENTI
A Buenos Aires, Sant’Egidio festeggia 57 anni con una liturgia di ringraziamento
BUENOS AIRES
,
ARGENTINA
LIVE
GUARDA
CHIUDI