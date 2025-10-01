Scuola: "Tutti in classe". Il 1 ottobre, conferenza stampa con dati e proposte per far fronte al fenomeno della dispersione scolastica e della povertà educativa

Il 1 ottobre, giorno simbolico che ha segnato per generazioni l’inizio delle lezioni in Italia, la Comunità di Sant’Egidio invita ad una conferenza stampa per illustrare alcuni dati e avanzare proposte concrete di fronte al fenomeno della povertà educativa. Con una dispersione scolastica che colpisce ancora in modo rilevante alcune regioni italiane, è opportuno infatti avviare, all’inizio del nuovo anno, una riflessione sulle sue cause e su come garantire in modo pieno il diritto allo studio, che è una leva fondamentale dello sviluppo di un paese.

“Tutti in classe”



Dati e proposte per una scuola che non dimentica nessuno



CONFERENZA STAMPA

(in presenza e in streaming)



Mercoledì 1 ottobre, ore 11.30



Roma, Via della Paglia 14 B



Interviene Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio