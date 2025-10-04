CHIUDI MENU
      "La scelta per la pace": nei Paesi Bassi e in Belgio la presentazione del volume di Andrea Riccardi

      4 Ottobre 2025

       

      La Comunità di Sant’Egidio ha organizzato due eventi, nei Paesi Bassi e in Belgio per presentare la traduzione del libro La scelta per la pace di Andrea Riccardi, un volume che propone una riflessione profonda sul valore della pace in un mondo che sembra aver accettato la guerra come destino inevitabile. In un contesto in cui si diffonde un “realismo bellico” che giudica la pace un’illusione o un’ingenuità, Riccardi riafferma con forza la possibilità e la necessità del dialogo.

      Le presentazioni si sono svolte a Utrecht - il 17 settembredove sono intervenuti l’arcivescovo vecchio-cattolico mons. Bernd Wallet,  Hilde Kieboom di Sant’Egidio e il professor Erik Borgman - e ad Anversa, il 30 settembre, dove, oltre a Kieboom e Borgman, hannno partecipato anche anche mons. Lode Van Hecke, vescovo emerito di Gand, e Jan De Volder.

      EVENTI
      In preghiera per la pace con papa Leone, sabato 11 ottobre, alle ore 18:00 in piazza San Pietro, nell'anniversario dell'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II

      2 Ottobre 2025
      CITTÀ DEL VATICANO, CITTÀ DEL VATICANO

      EVENTI
      A Roma, oltre 1.500 bambini e cittadini alle Manifestazioni del CaraPace

      29 Settembre 2025
      ROME, ITALIA

      MONDO
      "La Repubblica Centrafricana: un laboratorio di pace e politica" a New York, presso la Rappresentanza Permanente d’Italia, un incontro promosso da Sant'Egidio

      24 Settembre 2025
      NEW YORK, STATI UNITI