"La scelta per la pace": nei Paesi Bassi e in Belgio la presentazione del volume di Andrea Riccardi

La Comunità di Sant’Egidio ha organizzato due eventi, nei Paesi Bassi e in Belgio per presentare la traduzione del libro La scelta per la pace di Andrea Riccardi, un volume che propone una riflessione profonda sul valore della pace in un mondo che sembra aver accettato la guerra come destino inevitabile. In un contesto in cui si diffonde un “realismo bellico” che giudica la pace un’illusione o un’ingenuità, Riccardi riafferma con forza la possibilità e la necessità del dialogo.



Le presentazioni si sono svolte a Utrecht - il 17 settembredove sono intervenuti l’arcivescovo vecchio-cattolico mons. Bernd Wallet, Hilde Kieboom di Sant’Egidio e il professor Erik Borgman - e ad Anversa, il 30 settembre, dove, oltre a Kieboom e Borgman, hannno partecipato anche anche mons. Lode Van Hecke, vescovo emerito di Gand, e Jan De Volder.