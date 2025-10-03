CHIUDI MENU
      Il 26 ottobre si apre a Roma l'Incontro Internazionale per la Pace "Rischiare la Pace". Le informazioni sul programma e le modalità di partecipazione

      3 Ottobre 2025 -

       

      EVENTI
      "La scelta per la pace": nei Paesi Bassi e in Belgio la presentazione del volume di Andrea Riccardi

      4 Ottobre 2025

      PACE
      Il "Dia de la Paz" in Mozambico: il 4 ottobre in tutto il paese Sant'Egidio promuove incontri e celebrazioni. Ricordare per seminare la pace nella società e tra le nuove generazioni

      4 Ottobre 2025
      MOZAMBICO

