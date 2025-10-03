Menù
HOME
LA COMUNITÀ
COME AIUTARE
CONTATTI
Dona ora
IT
ITALIANO
ENGLISH
CASTELLANO
DEUTSCH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS
CATALÀ
NEDERLANDS
RUSSIAN
BAHASA INDONESIA
POLSKI
CHINESE
IN EVIDENZA:
ROMA 2025 - RISCHIARE LA PACE
LISTA DEI PAESI IN GUERRA
LA CITTÀ ECOSOLIDALE
RASSEGNA STAMPA
CHIUDI MENU
IT
ITALIANO
ENGLISH
CASTELLANO
DEUTSCH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS
CATALÀ
NEDERLANDS
RUSSIAN
BAHASA INDONESIA
POLSKI
CHINESE
LA COMUNITÀ
PREGHIERA
POVERI
PACE
ANZIANI
BAMBINI
CARCERE
CORRIDOI UMANITARI
ECOSOLIDARIETÀ
GIOVANI PER LA PACE
IL PRANZO DI NATALE
MIGRANTI
PERSONE CON DISABILITÀ
RELIGIONI E CULTURE IN DIALOGO
ROM E SINTI
SANT'EGIDIO: LA CHIESA E IL SANTO
PERSONE SENZA FISSA DIMORA
SOLIDARIETÀ E EMERGENZE
TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE
Papa Francesco e la Comunità di Sant'Egidio
COME AIUTARE
FAI UNA DONAZIONE
OFFRI IL TUO TEMPO - VOLONTARIATO
SOSTEGNO A DISTANZA
SCRIVI A UN CONDANNATO A MORTE
RACCOGLI E RICICLA
LIBERARE I PRIGIONIERI
PASTI PER STRADA
IL TUO 5X1000 PER SANT'EGIDIO CODICE FISCALE 80191770587
LASCITI TESTAMENTARI
CONTATTI
MEDIA
VIDEO
FOTO
NEWSLETTER
COMUNICATI STAMPA
LE NOSTRE APP
RASSEGNA STAMPA
BLOG
VIVA GLI ANZIANI
GIOVANI PER LA PACE
SAN BARTOLOMEO ALL'ISOLA TIBERINA
PREGHIERA PER LA PACE
DREAM HIV/AIDS IN AFRICA
NO DEATH PENALTY
NOTIZIE E STORIE
TUTTE LE NEWS
DOCUMENTI
DOSSIER
STORIE
OMELIE
ARCHIVIO
LIBRI
CONTATTACI
HOME
/
NEWS
Video di oggi
Il 26 ottobre si apre a Roma l'Incontro Internazionale per la Pace "Rischiare la Pace". Le informazioni sul programma e le modalità di partecipazione
3 Ottobre 2025
-
Il Programma e i Forum
Come partecipare
La mappa dei luoghi dell'Incontro
EVENTI
"La scelta per la pace": nei Paesi Bassi e in Belgio la presentazione del volume di Andrea Riccardi
4 Ottobre 2025
PACE
Il "Dia de la Paz" in Mozambico: il 4 ottobre in tutto il paese Sant'Egidio promuove incontri e celebrazioni. Ricordare per seminare la pace nella società e tra le nuove generazioni
4 Ottobre 2025
MOZAMBICO
Ottobre
04
Sabato
partecipa
PACE
A Maputo, Nampula, Tete, Beira e altre città del Mozambico si celebra l'anniversario della pace con incontri interreligiosi e assemblee cittadine
MOZAMBICO
Ottobre
03
Venerdì
partecipa
EVENTI
"Napoli nel cuore": musica, teatro e solidarietà per Sant’Egidio all'Auditorium Parco della Musica
ROME
,
ITALIA
LIVE
GUARDA
CHIUDI