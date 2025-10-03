A Maputo, Nampula, Tete, Beira e altre città del Mozambico si celebra l'anniversario della pace con incontri interreligiosi e assemblee cittadine

L'anniversario della pace in Mozambico, che si celebra il 4 ottobre, è occasione, ogni anno, per rinnovare l'impegno per la pace della Comunità di Sant'Egidio. Per questo, su tutto il territorio nazionale, si svolgono eventi di diverso tipo: dalle assemblee nelle scuole - per rendere partecipi del valore della pace le generazioni più giovani - a incontri di dialogo interreligioso, perchè ogni componente della società mozambicana se ne senta partecipe.

Gli appuntamenti sono tantissimi e coinvolgono le grandi città, ma anche i villaggi e le zone più remote segno di un impegno che non finisce, anzi si allarga a tanti, perchè, come diceva il santo papa Giovanni Paolo II: La pace è un cantiere aperto a tutti".