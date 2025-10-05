A New York la visita di Marco Impagliazzo alle Comunità di Sant'Egidio degli Stati Uniti e la Conferenza "Daring Peace - Osare la pace"

Un'assemblea dei rappresentanti delle Comunità di Sant'Egidio di diverse città degli Stati Uniti - di New York, Chicago, Washington DC, South Bend e Boston - si è riunita nella Casa della Solidarietà di New York in occasione della visita di Marco Impagliazzo.

In un tempo difficile, segnato dal moltiplicarsi dei conflitti e da un clima polarizzato e violento, si assiste ad una vera e propria "epidemia di solitudine" che genera quella che è stata definita una "anemia della speranza". Le Comunità statunitensi si sono confrontate con queste sfide, che chiedono a tutti un impegno per essere portatori di speranza e costruttori di pace.

E proprio "Daring Peace - Osare la pace" è stato il tema al centro della Conferenza che Marco Impagliazzo ha tenuto alla New York University - nella Casa Italiana Zerilli Marimo - in cui è stato sviluppato il "metodo" di Sant'Egidio per la pace, fatto di diplomazia, incontro, dialogo. Una proposta accolta con grande attenzione dai molti partecipanti alla conferenza, un'alternativa concreta ad una cultura aggressiva e polarizzata, oggi sempre più diffusa.

