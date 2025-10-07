Menù
HOME
LA COMUNITÀ
COME AIUTARE
CONTATTI
Dona ora
IT
ITALIANO
ENGLISH
CASTELLANO
DEUTSCH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS
CATALÀ
NEDERLANDS
RUSSIAN
BAHASA INDONESIA
POLSKI
CHINESE
IN EVIDENZA:
ROMA 2025 - RISCHIARE LA PACE
LISTA DEI PAESI IN GUERRA
LA CITTÀ ECOSOLIDALE
RASSEGNA STAMPA
CHIUDI MENU
IT
ITALIANO
ENGLISH
CASTELLANO
DEUTSCH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS
CATALÀ
NEDERLANDS
RUSSIAN
BAHASA INDONESIA
POLSKI
CHINESE
LA COMUNITÀ
PREGHIERA
POVERI
PACE
ANZIANI
BAMBINI
CARCERE
CORRIDOI UMANITARI
ECOSOLIDARIETÀ
GIOVANI PER LA PACE
IL PRANZO DI NATALE
MIGRANTI
PERSONE CON DISABILITÀ
RELIGIONI E CULTURE IN DIALOGO
ROM E SINTI
SANT'EGIDIO: LA CHIESA E IL SANTO
PERSONE SENZA FISSA DIMORA
SOLIDARIETÀ E EMERGENZE
TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE
Papa Francesco e la Comunità di Sant'Egidio
COME AIUTARE
FAI UNA DONAZIONE
OFFRI IL TUO TEMPO - VOLONTARIATO
SOSTEGNO A DISTANZA
SCRIVI A UN CONDANNATO A MORTE
RACCOGLI E RICICLA
LIBERARE I PRIGIONIERI
PASTI PER STRADA
IL TUO 5X1000 PER SANT'EGIDIO CODICE FISCALE 80191770587
LASCITI TESTAMENTARI
CONTATTI
MEDIA
VIDEO
FOTO
NEWSLETTER
COMUNICATI STAMPA
LE NOSTRE APP
RASSEGNA STAMPA
BLOG
VIVA GLI ANZIANI
GIOVANI PER LA PACE
SAN BARTOLOMEO ALL'ISOLA TIBERINA
PREGHIERA PER LA PACE
DREAM HIV/AIDS IN AFRICA
NO DEATH PENALTY
NOTIZIE E STORIE
TUTTE LE NEWS
DOCUMENTI
DOSSIER
STORIE
OMELIE
ARCHIVIO
LIBRI
CONTATTACI
HOME
/
NEWS
Video di oggi
EVENTI
"Aiutare ed essere aiutati è la strada per essere felici": la voce di Sofia Soli, rappresentante della Comunità di Sant'Egidio al Congresso sulla Pastorale degli anziani
Tag:
Anziani
Papa Leone XIV
7 Ottobre 2025
-
CITTÀ DEL VATICANO
,
CITTÀ DEL VATICANO
EVENTI
Festa dei Nonni 2025: prendersi cura fa bene a tutti, la forza che unisce le generazioni
2 Ottobre 2025
EVENTI
In preghiera per la pace con papa Leone, sabato 11 ottobre, alle ore 18:00 in piazza San Pietro, nell'anniversario dell'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II
2 Ottobre 2025
CITTÀ DEL VATICANO
,
CITTÀ DEL VATICANO
Settembre
22
Lunedi
partecipa
ANZIANI
L’Età grande: a Catania il 22 settembre un confronto sulla nuova legge per gli anziani. Hotel Baia Verdevia Angelo Musco 8, Acicastello, ore 17
CATANIA
,
ITALIA
LIVE
GUARDA
CHIUDI