CHIUDI MENU
IT
LA COMUNITÀ
COME AIUTARE
CONTATTI
    MEDIA
    BLOG
    NOTIZIE E STORIE
    LIBRI
      CONTATTACI
      EVENTI

      "Aiutare ed essere aiutati è la strada per essere felici": la voce di Sofia Soli, rappresentante della Comunità di Sant'Egidio al Congresso sulla Pastorale degli anziani

      Tag:
      7 Ottobre 2025 - CITTÀ DEL VATICANO, CITTÀ DEL VATICANO

       

      EVENTI
      Festa dei Nonni 2025: prendersi cura fa bene a tutti, la forza che unisce le generazioni

      2 Ottobre 2025

      EVENTI
      In preghiera per la pace con papa Leone, sabato 11 ottobre, alle ore 18:00 in piazza San Pietro, nell'anniversario dell'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II

      2 Ottobre 2025
      CITTÀ DEL VATICANO, CITTÀ DEL VATICANO

      Settembre
      22
      Lunedi
      partecipa