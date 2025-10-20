CHIUDI MENU
      A 20 anni dalla scomparsa di san Giovanni Paolo II, presentazione del libro "KAROL. Il Papa che ha cambiato la storia"

      Tag:
      20 Ottobre 2025 - ROMA, ITALIA
      Lunedì 20 ottobre ore 18:00

       

      A vent’anni dalla scomparsa di san Giovanni Paolo II, la Comunità di Sant’Egidio invita alla presentazione del libro “KAROL. Il Papa che ha cambiato la storia” di Gian Franco Svidercoschi.

      L’incontro si terrà lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 18.00, nella Sala Conferenze della Comunità di Sant’Egidio, in Via della Paglia 14b, a Roma.
      Insieme all’autore, interverranno Carlo Felice Casula, Marco Impagliazzo, Gianni Letta e Monica Mondo, per ripercorrere la vita e l’eredità spirituale e umana di Giovanni Paolo II, un Papa che ha lasciato un segno profondo nella storia del nostro tempo.

       
      Per partecipare è possibile confermare la presenza scrivendo a [email protected]



       

